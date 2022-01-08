Кому из бюджета Украины заплатили сотни миллиардов на дороги: названы имена топ-подрядчиков "Укравтодора"

В Украине львиную долю рекордного бюджета на строительство и ремонт дорог в 2021-м распределили между несколькими компаниями. В их число попали компании "Автострада" Максима Шкиля, "Автомагистраль-Юг" Александра Бойко и "Онур конструкцион интернешнл" Онура Четинджевиза.

Как пишет издание "Слово и дело", больше всего от "Укравтодора" в 2021-м получила компания "Автострада" – 17,9% (46,6 млрд грн). 16,8%, досталось компании "Автомагистраль-Юг" – 43,9 млрд грн. "Онур конструкцион интернешнл" – 26,1 млрд грн, то есть 10%.

Предприятие принадлежит бизнесмену Максиму Шкилю. Согласно данным YouControl, в 2021-м компания получила из бюджета 56,3 млрд грн (в том числе и от "Укравтодора". При этом в 2020-м эта цифра была на уровне 8,4 млрд грн, а в 2019-м – всего 2,2 млрд. Первый госзаказ "Автострада" получила в 2017-м. Тогда Служба автомобильных дорог в Винницкой области закупила у них услуги на общую сумму в 346,1 млн грн.

Видео дня

Как писало издание "Наши гроши", некоторые заказы "Автострада" не выполняла: находила подрядчика, забирала себе 7%, а остальное платила тем, кто будет выполнять заказ. Максим Шкиль был помощником нардепа от "Партии регионов" Николая Демянко.

Компания по общему объему госзакупок опередила "Автостраду". Однако от "Укравтодора" "Автомагистраль-Юг" получила 43,9 млрд грн. Согласно данным YouControl, всего из бюджета им заплатили 62,5 млрд грн. Для сравнения, в 2017-м эта цифра была на уровне 7,4 млрд грн. Издание "Наши гроши" выяснило, что "Автомагистраль-Юг" якобы закупала стройматериалы, услуги ремонта и аренды техники по завышенным ценам у фирм с признаками фиктивности. В судебном постановлении в частности упоминается ООО "Медан", у которого "Автомагистраль-Юг" закупила бетонную смесь на 834,65 млн гривен по ценам почти на 40% выше рыночных.

По версии следствия, это позволило подрядчику присвоить более 300 млн гривен на однои из тендеров. Собственник компании – одессит Александр Бойко.

Компания принадлежит гражданину Турции Онуру Четинджевизу. В 2021-м они получили из бюджета Украины 39,4 млрд грн (из них 26,1 млрд – от "Укравтодора"). Напомним, как писал OBOZREVATEL, в 2020-м генеральному координатору "Онур Груп" Эмре Караахметоглу вручили подозрение о совершении коррупционного правонарушения. Бизнесмена и связанные с ним компании из группы "Онур" подозревают в масштабных коррупционных схехах при проведении тендеров на ремонт дорог. Компания попадала в целую череду скандалов. К примеру , в 2017-м Нацполиция заподозрила "Онур" в некачественном ремонте проспекта Победы и еще целого ряда магистралей в Киеве.

Как ранее писал OBOZREVATEL, международная финансовая корпорация (IFC) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) помогут украинскому правительству в привлечении инвестиций частного сектора для развития дорожной инфраструктуры в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".