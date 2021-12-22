Для 'Большой стройки' дорог в Украине привлекут до $2 млрд частных инвестиций – помогут IFC и ЕБРР

Международная финансовая корпорация (IFC) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) помогут украинскому правительству в привлечении инвестиций частного сектора для развития дорожной инфраструктуры в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Соглашение о структурировании государственно-частного партнерства (ГЧП) между IFC, ЕБРР и Укравтодором было подписано 21 декабря в Министерстве инфраструктуры.

Данный проект распространяется на консультативное участие IFC и ЕБРР в восстановлении маршрутов Харьков – Днепр – Запорожье (М-29, M-04, M-18) и Ягодин – Ковель – Луцк (М-07, М-19).

При правильном структурировании проектов ГЧП автодорожный сектор Украины сможет привлечь до 2 миллиардов долларов частных инвестиций и, таким образом, в значительной степени покроет большие инфраструктурные потребности, отмечают в Мининфраструктуры.

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"Долгосрочное сотрудничество строится по логике так называемых OPRC контрактов по содержанию дорог, оценивающих работу подрядчика по конкретным показателям безопасности и комфорта движения. В этом году мы активизировали наше сотрудничество с бизнесом, и речь идет не только о концессиях дорог или портов, но и о различных эффективных моделях государственно-частного партнерства в инфраструктурной сфере. Нам важно привлекать международных партнеров, ведь это является прямым сигналом для выхода на украинский рынок новых финансовых институций и дорожных компаний", – рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

IFC и ЕБРР помогут Укравтодору мобилизовать финансирование и провести экспертизу для подготовки комплексных проектов, включающих как расширение пропускной способности дорог, так и улучшение услуг и безопасности дорожного движения.

Выбранные дороги Харьков – Днепр – Запорожье и Ягодин – Ковель – Луцк играют важную роль в национальной логистике и требуют срочного восстановления.

Отмечается, что IFC и ЕБРР рассматривают варианты привлечения частных инвестиций в рамках ГЧП также в портовый, железнодорожный, энергетический и медицинский секторы.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине стартовал масштабный проект кардинальной модернизации железной дороги.