Компании Фирташа и других олигархов включили в "льготный список": им достанется дешевый газ для производителей продуктов

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины включило в список производителей социально важных продуктов, которые имеют право на покупку газа по льготной цене, газовую компанию олигарха Дмитрия Фирташа, а также предприятия Юрия Косюка и Андрея Веревского.

Это следует из опубликованного на сайте министерства списка. Так, всего в перечне находится 6803 производителя. И если аграрные компании миллиардеров Косюка и Веревского еще имеют право считаться "производители социально важных продуктов", то к предприятиям Фирташа такое определение применить сложно.

К примеру, в перечне есть компания "Гоба", которая должна получать дешевый газ якобы для "Дельта-98" (производят хлеб). Однако, напротив предприятия указан код 38863790. Согласно данным YouControl, под таким кодом на самом деле зарегистрировано предприятие олигарха Дмитрия Фирташа "Йе энергия". В 2020-м их вырчка была на уровне 29,6 млрд грн.

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Это основной поставщик газа "Фирташа" и каким-то образом Минагро включил код предприятия в перчень производителей "социально важных" продуктов. И это не единственное предприятие связанное с олигархом, которое попало в "льготный перечень". Также в него включили предприятие "Ви-Ди Газ". Официально оно принадлежит Виталию Ищенко, который также является бенефициаром "Украинской энергетической группы".

Более того и на сайте "Ви-Ди Газ" также сказано, что они занимаются торговлей газом. Своим клиентам "социально важные продукты" они не предлагают, но, вероятно, смогут получить газ на производство такой продукции, а после перпродать его по завышенным ценам.

Также в списке есть "Мироновская птицефабрика" и "Мироновский инкубатор". Это предприятия миллиардера Юрия Косюка ("Мироновский хлебопродукт"). Кроме того, дешевый газ смогут получить и заводы олигарха Андрея Веревского. Стоит отметить, что у последнего есть приближенная к нему депутатская группа в Верховной Раде – "Довира". Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как предприниматель использует влияние в политике для получения льготных условий для своего бизнеса.

Напомним, введение в Украине льготных цен на газ для производителей продуктов поможет удержать цены лишь на муку, хлеб, молоко и яйца. При этом остальные продпредприятия не получат "дешевого" газа, и цены на их продукцию могут заметно вырасти. Речь идет, в частности, об овощах борщового набора и фруктах.