Колумбия готова поставлять энергоресурсы вместо России

Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что его страна готова заменить Россию и вместо нее поставлять энергоресурсы в западные страны. Также политик назвал военные преступления РФ в Украине "геноцидом".

Об этом глава Колумбии рассказал в интервью CNN. "Колумбия сегодня сразу может получить прибавку к углю. … У нас есть одни из самых больших ресурсов в мире, и мы не используем их", – сказал Дуке, объявив, что Колумбия увеличит поставки угля в Германию, которая недавно одобрила планы по поэтапному отказу от российского угля.

Отметим, Колумбия является одним из ключевых производителей нефти, газа и угля. При этом страна способна в краткие сроки как минимум частично заменить РФ на европейском рынке. По его словам, Европа и США "точно знают, что они больше не могут полагаться на поставки энергии из России. Может ли Колумбия внести свой вклад в решение? Ответ положительный".

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Отвечая на вопрос об использовании президентом США Байденом термина "геноцид в мире" для описания действий России в Украине, Дуке сказал , что согласен со своим американским коллегой. "То, что происходит в Украине, — это геноцид. И это должно прекратиться. … Это безумие", – сказал Дуке.

Как ранее писал OBOZREVATEL, крупнейшие в мире торговые дома уже с 15 мая ограничат закупку российской нефти и топлива. Покупать ресурсы у "Роснефти" и "Газпромнефти" не будут, чтобы не нарушить санкции, направленные на ограничение компаний к международным финансовым рынкам.