Количество вакансий в Украине резко выросло

В Украине общее количество вакансий от работодателей возросло на 47%. В частности, речь идет о сравнении конца лета этого года и аналогичного периода прошлого года.

В то время, как число вакансий от работодателей значительно выше аналогичного прошлогоднего периода, количество соискателей, наоборот, продолжает снижаться. Об этом представители сайта по поиску работы Jooble сообщили в комментарии OBOZREVATEL.

Согласно исследованию специалистов, со середины марта 2021 года число людей, которые ищут работу, снизилось на 14%.

"Конец лета – один из наиболее идеальных периодов для поиска работы. Количество вакансий остается неизменным или растет, а количество кандидатов снижается из-за отпусков и сезонных работ", – резюмировала руководитель отдела по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина.

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Как сообщал OBOZREVATEL, зарплаты украинцев в 2021 году будут расти, но ситуация с безработицей в стране не изменится. При этом, как уточняет бывший и.о. министра экономики Павел Кухта, динамика роста зарплат не будет сильно отличаться от предыдущих лет.