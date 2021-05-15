Количество вакансий для украинских заробитчан взлетело: куда и на какую работу зовут

Количество вакансий в ЕС для иностранных граждан, в том числе украинских заробитчан, увеличилось на 7-27%. Это связано с послаблением карантинных ограничений.

Об этом OBOZREVATEL рассказала Елена Кирильевнина, руководитель отдела по работе с партнерами международного сайта по трудоустройству Jooble. Среди стран, в которых работодатели больше всего ждут работников из Украины – Польша, Чехия, Германия, Литва и Латвия.

Куда зовут украинцев:

Польша: на 27% больше вакансий, наиболее часто размещаемые – разнорабочий, упаковщик, сборщик ягод.

Чехия: на 18% больше вакансий, самые популярные – водитель-дальнобойщик, сварщик, разнорабочий.

Германия: на 13% больше вакансий, самые популярные – упаковщик, разнорабочий на производство, опекун для людей старшего возраста.

Литва: на 7% больше вакансий, чаще всего предложения для украинцев касались таких вакансий – разнорабочий, упаковщик, оператор станка.

Латвия: на 13 % больше предложений от работодателей, самые популярные – фасадчик, токарь, разнорабочий

"Рынки многих стран уже приспособились к новой ковидной реальности и готовы восстанавливаться, поэтому испытывают потребность в работниках, которых нанимать из Украины им выгодно и недорого", – отмечает эксперт.

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