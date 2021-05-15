Количество вакансий для украинских заробитчан взлетело: куда и на какую работу зовут
Количество вакансий в ЕС для иностранных граждан, в том числе украинских заробитчан, увеличилось на 7-27%. Это связано с послаблением карантинных ограничений.
Об этом OBOZREVATEL рассказала Елена Кирильевнина, руководитель отдела по работе с партнерами международного сайта по трудоустройству Jooble. Среди стран, в которых работодатели больше всего ждут работников из Украины – Польша, Чехия, Германия, Литва и Латвия.
Куда зовут украинцев:
Польша: на 27% больше вакансий, наиболее часто размещаемые – разнорабочий, упаковщик, сборщик ягод.
Чехия: на 18% больше вакансий, самые популярные – водитель-дальнобойщик, сварщик, разнорабочий.
Германия: на 13% больше вакансий, самые популярные – упаковщик, разнорабочий на производство, опекун для людей старшего возраста.
Литва: на 7% больше вакансий, чаще всего предложения для украинцев касались таких вакансий – разнорабочий, упаковщик, оператор станка.
Латвия: на 13 % больше предложений от работодателей, самые популярные – фасадчик, токарь, разнорабочий
"Рынки многих стран уже приспособились к новой ковидной реальности и готовы восстанавливаться, поэтому испытывают потребность в работниках, которых нанимать из Украины им выгодно и недорого", – отмечает эксперт.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Летом 2021-го для работы в Финляндию прибудут до 10 000 человек, в основном из Украины, России и Таиланда, несмотря на опасения, что среди местных жителей резко возросла опасность распространения COVID-19.
В Польше 56% работодателей нанимают иностранцев, а 42% хотят, чтобы люди из других стран работали у них долгосрочно. Пандемия COVID-19 не сильно повлияла на количество привлеченных к работе украинцев.