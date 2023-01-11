Когда в Украине возобновится спрос на недвижимость: эксперты назвали условия

Рынок недвижимости в Украине работает на минимальных мощностях, на ситуацию сильно влияют постоянные перебои в подаче электроэнергии. Если проблема будет решена, спрос на недвижимость в государстве будет расти.

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Также существенно оживить рынок сможет решение о начале компенсации за потерянное или поврежденное жилье. Если граждане, чье жилье повреждено, смогут выбирать "квадраты", на рынке появятся дополнительные стимулы, рассказали в статье ZN.UA член Совета по материальным активам Международного комитета по Стандартам оценки (IVSC) Людмила Симонова и Сергей Следзь, редактор отдела микроэкономики и бизнеса ZN.UA.

"На рынке купли-продажи спросом пользуются отремонтированные квартиры в введенных в эксплуатацию новостройках. Поскольку сейчас никто не хочет связываться с ремонтом. Поскольку же покупают жилье преимущественно переселенцы, то они хотят "зайти и жить", а не ремонтировать. Для них эта ситуация достаточно стрессовая, и иметь вдобавок еще и стрессы, связанные с ремонтом, никто не хочет. Даже если можно сэкономить", – говорится в материале.

Многие эксперты ранее предупреждали о реальности атак РФ на критическую инфраструктуру. Но подготовившиеся к этому удалось не всем.

Однако население Украины быстро приспосабливается к текущей ситуации. В свою очередь, энергетические предприятия пытаются найти выход из ситуации и переформатировать текущие активы. А иностранцы обещают подспорье и ищут средства на генераторы для больниц, школ и других социальных объектов.

"Ходит много слухов о локальных "железных куполах" над критической инфраструктурой, потому что построить купол над всей Украиной почти невозможно. Именно безопасность инфраструктуры могла бы возродить рынок недвижимости и экономику, поэтому на сегодняшний день более важной задачи для правительства нет", – добавляют эксперты.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, через портал Действие теперь снова можно получить информацию из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. С началом полномасштабного вторжения страны-террористки России в Украину государственные реестры были отключены из-за соображений безопасности.

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