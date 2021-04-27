Коболев заявил о многомиллиардном убытке 'Нафтогаза' в 2020-м

Группа НАК "Нафтогаз" получила чистый убыток в 19 млрд грн в 2020 году. При этом ожидаемый убыток оценивался в 12 млрд грн.

Об этом заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в ходе онлайн-конференции, пишет издание "Українські Новини". "Результат 2020 года – чистый консолидированный убыток 19 млрд грн. Это первый убыток за длинный период с 2014 года", – сказал он.

Отмечается, что в 2020-м "Нафтогаз" перечислил в госбюджет более 141 млрд грн. При этом прибыль от обычной деятельности компании составила 3,2 млрд грн.

"На самом деле в такой сложный год прибыль от обычной деятельности группы, если сравнивать те же самые сегменты, после отделения газотранспортной системы выросла", – подытожил Коболев.

Ранее сообщалось, что государственная компания "Энергоатом" закончила 2020 год с рекордным убытком 4,8 млрд грн, что стало следствием коррупционной политики НКРЭКУ во главе с Валерием Тарасюком.

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