Нафтогаз установил годовой тариф на газ для населения

Газопоставляющая компания Нафтогаз установила новый тариф для населения, который позволяет зафиксировать цену до апреля 2022 года.

Об этом сообщает пресс служба компании. Отмечается, что условия тарифного плана подходят тем, кто хочет запланировать свои расходы независимо от сезона.

Следовательно, годовой тариф для населения "фиксированный" предусматривает 7,96 грн / куб.м (с НДС, без доставки). Среди преимуществ тарифного плана называют:

цена фиксируется на год, до 30 апреля 2022 года, и не будет меняться от сезона,

счета оплачиваются по факту потребления, то есть ежемесячно до 25 числа,

скидка 1% в следующем месяце, если оплатить услугу до 15 числа.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 мая 2021-го года украинсцев переведут на новый газовый тариф. Потребители будут весь год платить по одной и той же цене.

По словам экспертов, стоимость голубого топлива с доставкой в новых условиях приблизится к 10 грн за кубический метр. Один из вариантов экономии – летом платить по месячному тарифу, когда газ дешевый, а зимой переходить на фиксированный годовой, чтобы избежать возможных ценовых скачков.