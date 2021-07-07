Коболев поспорил с "Нафтогазом" из-за своей зарплаты: говорит, что деньги не получал
Бывший председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что не получал никакой денежной компенсации с марта 2020 года. Однако в самой компании это отрицают.
"Моя реальная денежная компенсация за работу в "Нафтогазе" за период после продления моего контракта в марте 2020 составила 0 грн. 0 копеек", – написал Коболев в своем Facebook. Однако же в "Нафтогазе" заявили, что зарплата выплачивалась.
"Вероятно бывшие топ-менеджеры в своих заявлениях о якобы невыплате, имеют в виду, что бонусы получили в другой день. Компания в рамках законодательства будет информировать общественность в дальнейшем по этому поводу", – рассказали в пресс-службе изданию "Экономическая правда".
Ранее сообщалось, что руководство НАК "Нафтогаз" в 2020-м суммарно получило 610,1 млн грн вознаграждения. При этом компания в минувшем году получила убыток в 19 млрд грн.
Размер вознаграждений членов правления устанавливает наблюдательный совет. В своем письме глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко просит набсовет на заседании рассмотреть и утвердить подготовленный отчет по вознаграждениям.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что считает свое увольнение с должности нелегитимным. Реальной причиной он назвал накопленные 2 миллиарда долларов свободных денежных средств.
НАК "Нафтогаз Украины" начал принимать документы в приложении Дія для подачи заявки на смену поставщика газа. Отмечается, что процедура ранее занимала до 3 недель, а теперь – до 3 дней.