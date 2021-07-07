Коболев поспорил с 'Нафтогазом' из-за своей зарплаты: говорит, что деньги не получал

Бывший председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что не получал никакой денежной компенсации с марта 2020 года. Однако в самой компании это отрицают.

"Моя реальная денежная компенсация за работу в "Нафтогазе" за период после продления моего контракта в марте 2020 составила 0 грн. 0 копеек", – написал Коболев в своем Facebook. Однако же в "Нафтогазе" заявили, что зарплата выплачивалась.

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"Вероятно бывшие топ-менеджеры в своих заявлениях о якобы невыплате, имеют в виду, что бонусы получили в другой день. Компания в рамках законодательства будет информировать общественность в дальнейшем по этому поводу", – рассказали в пресс-службе изданию "Экономическая правда".

Ранее сообщалось, что руководство НАК "Нафтогаз" в 2020-м суммарно получило 610,1 млн грн вознаграждения. При этом компания в минувшем году получила убыток в 19 млрд грн.

Размер вознаграждений членов правления устанавливает наблюдательный совет. В своем письме глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко просит набсовет на заседании рассмотреть и утвердить подготовленный отчет по вознаграждениям.

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