Китайский "удар в спину": логистический гигант отказался отгружать России уже оплаченные товары

Крупнейшая логистическая компания Китая OOCL Logistics отказалась отгружать в Россию уже оплаченный товар. Речь идет о закупленных страной-агрессором платьях, юбках, брюках, обуви и другой одежде.

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Поставки продукции должны были состояться со складов в Шанхае в российский порт Владивосток. Официально об срыве сделки не сообщалось, информацию предоставили российские источники, работающие с закупками.

В сети распространилась копия письма, в котором представители российской компании информируют коллег о срыве поставки. В письме отмечается, что одежду собираются все же привезти в РФ с помощью услуг уже другой компании.

Наиболее вероятно, решение OOCL Logistics связано со страхом вторичных санкций. "В связи с текущей обстановкой в мире, мировое сообщество недружественных стран продолжает давить на международных экспедиторов и транспортные компании, работающие с РФ", – говорится в письме.

OOCL Logistics принадлежит Orient Overseas – одной из крупнейших в мире логистических компаний со штаб-квартирой в Гонконге. Считается, что компания Orient Overseas плотно сотрудничает с руководством Китая. Ранее никаких проблем с перевозками OOCL Logistics в РФ не возникало, отмечают российские СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первый за последнее время случай, когда с поставками товаров из "дружественных" стран в Россию возникают проблемы. Так, в марте Турция прекратила транзит в Россию товаров, которые подпадают под западные санкции. Решение было принято под давлением США и Европы.

Кроме того, Казахстан отказался пропускать товары по так называемом "параллельному импорту" в Россию. Для этого государство с апреля запустит систему онлайн-отслеживания товаров. Таким образом власти Казахстана рассчитывают снизить риски вторичных санкций.

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