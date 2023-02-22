"Киевстар" отключит домашний интернет части абонентов: что известно

Мобильный оператор "Киевстар" с 1 марта закрывает услугу домашнего интернета для некоторых абонентов. Речь идет о подключении с помощью устаревшей технологии ADSL, то есть с помощью "телефонного" модема.

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Об этом говорится в официальном сообщении компании. "С 1 марта 2023 г. прекращает предоставляться услуга "Домашний интернет" по некоторым адресам, где она действовала с использованием технологии ADSL. В этой связи закрывается тариф "Чемпион мира", – сообщили в "Киевстаре".

Кроме того, услуга домашнего интернета будет недоступна пользователям, ранее изменившим ее на тарифы "Все вместе". Всем абонентам, которых коснутся изменения, обещают прислать SMS-уведомления и предложить альтернативные услуги.

Технология ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) предоставляет возможность для передачи данных по телефонным проводам. При этом канал для телефона выделяется отдельно, то есть домашним телефоном можно пользоваться даже во время подключения к интернету.

Скорость передачи данных в такой системе различается в зависимости от направления сигнала – в сторону конечного пользователя она выше, чем от пользователя в сторону сети. В целом скорость довольно низкая, как правило, не более 10 Мбит/с. Кроме того, такие подключения обычно не очень стабильны, часто возникают разрывы.

Провайдеры начали постепенно отказываться от этой технологии еще с 2015-17 годов. Модемы для соединения с помощью ADSL уже почти не производятся.

Часть клиентов с ADSL из небольших населенных пунктов обычно переводят на стандарты Ethernet. А в крупных городах все популярнее становится оптоволоконное соединение.

"Киевстар" с 1 февраля 2023 года уже пересмотрел стоимость ряда тарифных планов. Подорожание, в частности, затронуло абонентов, которые использовали некоторые тарифы из популярных линеек "Киевстар ТВ" и "Все вместе".

Вместе с повышением цен поднялись лимиты на использование интернет-трафика, было увеличено количество SMS и бесплатных минут. Повышение тарифов в "Киевстаре" объяснили большими расходами на оборудование.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2023 году украинцам урезали бесплатный роуминг в ЕС. Мобильные операторы сократили пакеты услуг, а некоторые даже ввели доплаты.

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