"Киевстар" повышает тарифы: когда изменятся цены для абонентов

"Киевстар" с 1 февраля 2023 года пересмотрит стоимость своих тарифных планов. Подорожание, в частности, коснется абонентов, которые используют некоторые тарифы из популярных линеек "Киевстар ТВ" и "Все вместе".

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При этом мобильный оператор обещает вместе с ценами повысить объем предоставляемых услуг. Об этом говорится в сообщении компании.

Так, для ряда тарифов "Все вместе" будут подняты лимиты на использование интернет-трафика. Также обещают увеличить количество SMS и бесплатных минут.

Точную информацию о пакетах услуг и расценках абонентам предоставляют в SMS-рассылках. "Если предлагаемые обновления не будут отвечать потребностям по объему услуг и стоимости, клиенты могут бесплатно изменить свой тариф на любой другой", – заявили в компании.

Повышение тарифов в "Киевстаре" объяснили большими расходами на оборудование. В частности, это восстановление базовых станций на деоккупированных территориях, строительство новых базовых станций, а также закупки генераторов и аккумуляторов для работы во время отключений света.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2022 года "Киевстар" закрыл два дешевых тарифа. К ним перестали подключать новых абонентов.

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