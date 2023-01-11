Какие профессии наиболее востребованы в Украине и кто будет нужен после войны: озвучено топ-5

В Украине востребованы специалисты в сфере продаж, торговли, производства, IT, маркетинга, логистики, а также фармацевтики. Если брать по городам-миллионникам, то работодатели ищут чаще всего продавцов-консультантов, маркетологов, операторов контакт-центров, бухгалтеров и т.д. Однако после окончания войны будут востребованы и специалисты из других отраслей.

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Об этом рассказала OBOZREVATEL Татьяна Пашкина, HR-экспертка и карьерная консультант. По ее словам, запросы работодателей не сильно изменились, а рынок труда не изменился кардинально, если речь идет о ранее востребованных профессиях.

"К популярным по городам-миллионникам, то, конечно, можна отнести продавцов-консультантов, операторов контакт-центров, digital-маркетологов и др. В зависимости от города там своя пятерка, но если мы говорим в общем, то это продавец- консультант, рабочее производство, интернет-маркетолог и бухгалтер. Если мы получим послевоенный рынок труда, возможно, вместо рабочего производства будет строительство, оно прибавится или вытеснит кого-то из этой пятерки. Потому что, по-моему, сейчас мы поддерживаем нашу экономику в балансированном состоянии, которое позволяет нынешняя ситуация, а дальше просто будет мультипликация такого рынка труда, который есть, с добавлением тех нюансов, которые будут во время обновления", – сказала экспертка.

После окончания войны востребованы будут специалисты в сфере строительства, психологи и врачи. "Это также производство строительных материалов и соответствующих реализаций для обновления страны. Ну и, возможно, добавим психологов, врачей, потому что, я думаю, людей, которым нужна будет медицинская или психологическая помощь, будет гораздо больше", – сказала она.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине на среднюю зарплату более 30 тыс. грн могут претендовать военные, водители-международники, автомаляры, керамисты и риелторы. При этом средняя зарплата по стране составляет около 15 тыс. грн.

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