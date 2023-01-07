Кому в Украине платят от 30 тысяч гривен без высшего образования: названы вакансии 

В Украине на среднюю зарплату выше 30 тыс. грн могут претендовать военные, водители-международники, автомаляры, керамисты и риелторы. При этом средняя зарплата по стране составляет около 15 тыс. грн.

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Об этом говорится в данных крупного кадрового портала. Как и до полномасштабной войны, спросом на рынке труда пользуются специалисты рабочих профессий.

У кого самые высокие зарплаты:

водитель-международник – 42500 грн;

проходчик в шахту – 37000 грн;

автомаляр – 32500 грн;

керамист – 30000 грн;

риелтор – 3000 грн.

В то же время в Госцентре занятости говорят: в Украине самую высокую зарплату предлагают менеджеру по тендерным продажам, а вторую позицию заняли медиабайеры (специалисты, которые продвигают и размещают рекламную продукцию). Кроме того, высокую зарплату могут получать зубные техники.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, по данным украинского сайта по поиску работы и сотрудников Work.ua, в Украине самые большие зарплаты предлагают представителям ІТ-сферы, водителям-международникам, веб-дизайнерам, медиабайерам, бизнес-аналитикам, а также риелторам. Самые большие оклады в вакансиях указывают работодатели из Киевской, Днепропетровской, Львовской и Одесской областей.

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