Какая работа популярна в Украине и сколько можно заработать: озвучена статистика
В начале мая украинцы больше всего откликались на объявления с финансовыми услугами и партнерством – в среднем 1,32 отзыв на 1 объявление. Следующими идут услуги няни или сиделки (1,13), продажа бизнеса (1), авто и мото услуги (0,96) и перевозка и аренда транспорта (0,92).
Об этом свидетельствуют данные платформы объявлений OLX. Наибольшую оплату в течение весенне-летнего сезона можно получить, предоставляя услуги в категории “Продажа бизнеса” (в среднем 14 тыс. грн).
Доход принесет и размещения предложений в категориях “Оборудование” (3,5 тыс. грн) и “Авто и мото услуги” (2,6 тыс. грн). Дальше идет сфера туризма и иммиграции (2,3 тыс. грн).
С компьютера пользователи больше всего проявляли интерес к услугам для здоровья. А чаще всего в весенний период пытались найти услуги медсестры – 400 тыс. запросов. Также с середины весны люди активно подыскивают услуги по ремонту квартир (1 млн) и холодильников (500 тыс.).
Через телефоны и планшеты более активно интересуются ремонтом –670 тыс. запросов. Пользователи также интересуются услугами по установке натяжных потолков (430 тыс.).
Ранее сообщалось, что грядущим летом в Украине будут наиболее востребованы специалисты в аграрном секторе. Лето – сезон сельхоз активности и коронавирус на это не влияет. Также среди популярных отмечают сферу IT.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Польские работодатели заявили о нехватке заробитчан. Фермерские хозяйства и отрасль гостеприимства (отели, кафе, рестораны) начали испытывать острую нехватку рабочих рук.
Уже через пять лет в Украине будут наиболее популярны профессии, связанные с менеджментом по продажам и персоналу, агросектором, IT-сферой, экологией, сферой услуг, а также рабочие специальности.