Какая работа популярна в Украине и сколько можно заработать: озвучена статистика

В начале мая украинцы больше всего откликались на объявления с финансовыми услугами и партнерством – в среднем 1,32 отзыв на 1 объявление. Следующими идут услуги няни или сиделки (1,13), продажа бизнеса (1), авто и мото услуги (0,96) и перевозка и аренда транспорта (0,92).

Об этом свидетельствуют данные платформы объявлений OLX. Наибольшую оплату в течение весенне-летнего сезона можно получить, предоставляя услуги в категории “Продажа бизнеса” (в среднем 14 тыс. грн).

Доход принесет и размещения предложений в категориях “Оборудование” (3,5 тыс. грн) и “Авто и мото услуги” (2,6 тыс. грн). Дальше идет сфера туризма и иммиграции (2,3 тыс. грн).

С компьютера пользователи больше всего проявляли интерес к услугам для здоровья. А чаще всего в весенний период пытались найти услуги медсестры – 400 тыс. запросов. Также с середины весны люди активно подыскивают услуги по ремонту квартир (1 млн) и холодильников (500 тыс.).

Через телефоны и планшеты более активно интересуются ремонтом –670 тыс. запросов. Пользователи также интересуются услугами по установке натяжных потолков (430 тыс.).

Ранее сообщалось, что грядущим летом в Украине будут наиболее востребованы специалисты в аграрном секторе. Лето – сезон сельхоз активности и коронавирус на это не влияет. Также среди популярных отмечают сферу IT.

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