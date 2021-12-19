Как изменится курс доллара до конца года: эксперты озвучили прогнозы

В Украине курс доллара до конца декабря будет находиться около уже привычных отметок в 27,2-27,4 грн/$. У гривни есть шансы как на незначительное укрепление, так и на девальвацию в пределах 10-15 копеек.

О том, сколько будет стоить американская валюта до конца 2021-го, читайте в материале OBOZREVATEL.

До конца года курс доллара может достичь около 27,4 грн/$, считает руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. При этом для такой девальвации есть важное условие: компании должны активнее закупать за границей энергоресурсы.

"Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит колебаться в диапазоне 27,2-27,3 грн/$. При появлении на рынке энергоимпортеров, курс может двинуться к локальному осеннему максимуму – 27,4 грн/$. Следим за действиями НБУ, который своим выходом с продажей валюты может ограничить движение курса", – говорит Шевчишин.

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Менее значительное подорожание американской валюты прогнозирует аналитик Roboforex Андрей Гойлов. По его оценкам, американская валюта будет стоить около 27,35 грн/$.

"Полагаю, что на предстоящей неделе доллар США относительно гривни укрепится к уровню 27,35. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности вырастет до отметки 31,15", – говорит эксперт.

Не соглашается с такими мнениями Сергей Родлер, аналитик TeleTrade. Он прогнозирует хоть и незначительное, но укрепление гривни. "Ожидаем курс гривни вблизи 27,20 грн/$", – говорит эксперт.

Настроения на рынке преимущественно девальвационные. Каждое укрепление гривни используется для покупки американского доллара, но без участия крупных покупателей курс входит в узкий диапазон колебаний. Поэтому сколько бы не старались спекулянты, как бы активно украинцы не меняли свои валютные сбережения на гривню накануне праздников, ситуация остается стабильной.

Среди позитивных факторов, которые способствуют стабилизации на рынке, можно назвать настроения иностранцев. Они нарастили свои портфели в долговых ценных бумагах Украины на 1,4 млрд грн. А чем больше облигаций они покупают, тем больше валюты им приходится тратить на покупку гривни.

"В целом, для иностранных инвесторов Украина продолжает нести значительные риски на фоне возможного военного конфликта с РФ, не говоря уже о других экономических аспектах", – отмечает Шевчишин.

К тому же, желание ФРС США (американский аналог НБУ) бороться с инфляцией, о которой уже перестали говорить как о сугубо временном явлении, негативно скажется на спросе на рисковые инструменты развивающихся стран, в том числе и Украины.

"Состоялась крайне важная встреча ФРС, на которой обсуждались дальнейшие шаги в области кредитно-денежной политики. Каких-то сюрпризов она не преподнесла: чиновники еще один раз подтвердили свою приверженность борьбе с инфляцией. Члены ФРС проголосовали за ускорение сокращения объемов выкупа активов: с января размер стимулов будет снижаться не на 15 млрд долларов, а сразу на 30 млрд", – напоминает Родлер.

Основной причиной текущей девальвации украинской национальной валюты служит рост у импортеров-энерготрейдеров спроса на иностранные валюты. Последние страдают от повышения цен на газ. В итоге НБУ вынужден выходить на межбанк с валютными интервенциями на продажу в целях стабилизации курса гривны.

В целом до конца года в Украине ожидать резкой девальвации или ревальвации не стоит. Гривня будет двигаться в очень узком коридоре и при этом имеет шансы как на подорожание, так и на снижение стоимости.