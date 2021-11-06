Как будут выглядеть вагоны "Укрзалізниці": розетки у каждого места, новые полки и сигнализация

В Украине в течение пяти лет обещают модернизировать плацкарнтные вагоны "Укрзалізниці". Кроме того, на баланс предприятия уже поступают обновленные купейные выгоны.

О том, как будет выглядеть подвижной состав в будущем, читайте в материале OBOZREVATEL.

Сейчас есть сразу несколько макетов. Еще в конце августа "Укрзалізниці" с частной компанией "Ріст" представило свой вариант. Программа модернизации рассчитана на 5 лет. За ремонт каждого вагона придется отдать до 17 млн грн. Главные нововведения:

возле каждого пассажирского места будет возможность зарядить телефон;

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температура воздуха будет регулироваться автоматически;

окна будут закрываться роллетами;

каждое место в новом "плацкарте" можно будет закрыть специальной шторкой;

полки обновят и расширят;

в коридоре установят кулер с водой;

каждый пассажир сможет регулировать свет возле своего места.

"Днипровагонрембуд" разработал собственный макет. Они не считали, сколько будет стоить ремонт. На данном этапе сделали только вариант интерьера, но если идей заинтересуется железная дорога, предприятие продолжит проектирование.

Главные новшества:

места закроют шторкой;

сделают более широкие полки и удобные лестницы;

возле каждого места будет небольшой столик;

обновят все системы (кондиционирование, отопление).

Новые вагоны-купе уже поступили на баланс УЗ. Их покупают у "Крюковского вагоностроительного завода". В них установлены розетки с USB-портами, кулеры с горячей и холодной водой, кондиционеры, сигнализация.

Как ранее писал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" заключила договор с Deutsche Bahn для разработки новой стратегии энергоэффективности компании и консалтинга в сферах пассажирских перевозок. Но это – лишь один из немногих аспектов их будущего сотрудничества.