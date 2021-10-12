Украину покроют новой телесетью: за это заплатят 490 миллионов

Кабинет министров запустил строительство государственной цифровой многоканальной телесети МХ-7. По плану, после этого 90% украинцев должны получить доступ к телевидению. В т.ч., речь идет об отдаленных и приграничных регионах, отрезанных от украинского телевидения. Для создания сети правительство одобрило выделение госгарантий по кредиту на 490 млн грн.

Об этом сообщили в Госспецсвязи, выступившей инициатором соответствующего постановления. При этом там отметили: распоряжаться кредитными деньгами будет Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения. Именно на него возложена ответственность за обеспечение информбезопасности Украины – в т.ч, на границе с временно оккупированным Крымом, а также в Донецкой и Луганской областях.

"Развитие информационной инфраструктуры является вопросом обеспечения информационной безопасности, национальных интересов и противодействия внешнему негативному информационному воздействию, в частности со стороны государства-агрессора", – так в Госспецсвязи объяснили, зачем будут строить телесеть.

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В начале весны 2020 года в Украине было запущено бесплатное телевидение. На свободной основе будут вещать 4 национальных телеканала медиагрупп: StarLightMedia, "1+1 media", "Медиа Группа Украина" и Inter Media Group.При этом указанные версии украинских телеканалов получат также версию международную.

Так, украинцы бесплатно могут смотреть международные версии трех каналов. Ими являются:

телеканала "1+1" – "1+1 International";

"Интера" – "Интер +";

"Медиа группы Украина" – "Украина 24".

В свою очередь, StarLightMedia создала новый телеканал – ICTV Ukraine. На нем транслируются программы сразу трех вещателей – "Новый", ICTV, СТБ.

Международные версии каналов предусматривают отличие от основного контента. К примеру, вместо премьер эксклюзивных передач или шоу, транслируются лишь их повторы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальный совет по вопросам теле- и радиовещания объявил предупреждение телеканалу "ДОМ". Причиной для этого стал показ им карты России с Крымом.