Кабмин рассмотрит два проекта по 'инвестняням' почти на $100 млн: Шмыгаль раскрыл детали

Кабинет министров Украины рассмотрит две заявки по проектам "инвестнянь". Общая сумма обоих составляет 96 миллионов долларов.

Об этом на форуме UkraineInvest "MAKE in UA" во вторник, 14 декабря, заявил глава правительства Денис Шмыгаль, передает "Интерфакс-Украина". Одна заявка уже подана, вторую планируют внести до конца текущей недели.

По словам премьера, проекты касаются сфер агропереработки и производства утепляющих материалов.

Шмыгаль добавил, что всего инвесторы подали 27 предложений на сумму в 2 миллиарда долларов.

Он подчеркнул, что Кабмин выделил семь приоритетов по инвестпроектам. Это программа "инвестнянь", диджитализация и поддержка IТ, приватизация, государственно-частное партнерство и концессии, запуск индустриальных парков, программы кредитования бизнеса.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в июне правительство утвердило требования к заявителям, которые намерены реализовать инвестиционный проект со значительными инвестициями и получить государственную поддержку. Они касались финансовой состоятельности потенциальных инвесторов.