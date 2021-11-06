Кабмин неделями тянул c назначением главы налоговой, а теперь отменил результаты конкурса

Кабинет министров отменил результаты конкурса на главу Государственной налоговой службы (ГНС), победителем которого стал Евгений Олейников. Сейчас он исполняет обязанности руководителя налоговой, но после повторного конкурса рискует остаться без работы.

Соответствующий документ опубликовал в своем telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко. "Еще 27 сентября Олейников был выбран победителем конкурса с результатом 11,23 балла. А 3 ноября это решение было отменено", – написал депутат.

Как говорят собеседники OBOZREVATEL в правительстве, кандидатуру Олейникова поддержал и министр финансов Сергей Марченко, и уволенный вице-премьер-министр экономики Алексей Любченко. Издание УП со ссылкой на источники озвучивало версию, что пауза с назначением Олейникова связана с тем фактом, что Любченко еще в октябре оказался под угрозой увольнения.

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В своем интервью Олейников еще до увольнения Любченко пояснил: "Представим, что произошла смена министров. То есть эти люди получили ответственность и в наследство получили главу ГНС, назначенного уволенным министром. Это будет не слишком корректно.

Олейников пришел в ГНС в 2020-м вместе с Алексеем Любченко. Неофициально в Минфине говорили: именно он способствовал увеличению налоговых поступлений за прошедшие кварталы. Сейчас чиновник является заместителем главы налоговой и на время, пока не определен победитель конкурс выполняет функции исполняющего обязанности руководителя.

Напомним, как писал OBOZREVATEL, депутаты Верховной Рады Украины приняли отставку первого вице-премьер-министра – министра экономики Алексея Любченко. Он подал заявление об увольнении. В результате страна лишилась уже третьего министра экономики за два года: в марте-2020 был уволен Тимофей Милованов, в марте-2021 – Игорь Петрашко, а теперь Алексей Любченко.

До прихода в правительство Любченко возглавлял Государственную налоговую службу. В общей сложности в государственных органах он работает уже более 20 лет.

При этом отставка Любченко – не единственная потеря в экономическом блоке. Также 3 ноября в Раде решили уволить вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского. Он подал заявление об отставке 1 ноября.