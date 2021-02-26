Кабмин назначил и.о. главы "Центрэнерго": что о нем известно
Кабинет министров по предложению Фонда госимущества назначил новым и.о. генерального директора ПАО "Центрэнерго" Юрия Власенко. Он имеет более 15 лет опыта на руководящих должностях предприятий энергетического сектора и работы в государственных органах.
Об этом сообщается на правительственном портале. "Согласиться с предложением Фонда государственного имущества Украины относительно назначения Власенко Юрия Петровича исполняющим обязанности генерального директора публичного акционерного общества "Центрэнерго", – говорится в сообщении.
"Первоочередными задачами руководителя станет внедрение обновленной стратегии оптовых продаж электроэнергии и оптимизация затрат. Кроме того, будут оптимизированы поставки угольной продукции с увеличением доли поставок из шахт, которые войдут в вертикально интегрированный холдинг. Компания будет отдавать приоритет закупке угля только отечественной добычи", – сообщается на сайте Фонда государственного имущества Украины.
Юрий Власенко имеет более 15 лет опыта на руководящих должностях организаций энергетического сектора и работы в госорганах, в частности в 2011-2014 годах как член НКРЕКП. За трудовые достижения был награжден орденом "За заслуги" III степени, а также званием "Заслуженный энергетик Украины".
"Я уверен, что уже достигнутые результаты станут надежной основой для дальнейшего развития "Центрэнерго". У нас есть все возможности, чтобы сделать компанию, где мажоритарная доля принадлежит государству, успешным рыночным игроком энергетической отрасли Украины. Перед компанией стоит много вызовов и мы готовы всеми силами взяться за их преодоление", – сказал Власенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Для выполнения требований Национального плана о сокращению выбросов по экологической модернизации энергоблоков тепловых электростанций государство должно найти источники финансирования таких мероприятий, поскольку сейчас их выполнение невозможно. Об этом сообщил и.о. генерального директора госкомпании "Центрэнерго" Александр Корчинский.
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