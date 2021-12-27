Кабмин нарушил регламент, назначив Пилипенко директором 'Гарпока', – Гапонов

Глава госпредприятия "Гарантированный покупатель" Андрей Пилипенко был назначен на должность Кабинетом министров Украины с грубым нарушением регламента, что должно быть предметом расследования Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом в Facebook написал глава правления "Хмельнинцкоблэнерго" Валерий Гапонов.

По его словам, на заседании Кабмина 9 декабря 2021 года было принято протокольное решение поручить Министерству экономики подать на рассмотрение Кабмина проект решения о его назначении на должность исполняющего обязанности руководителя ГП "Гарантированный покупатель".

"Вопрос о назначении Андрей Пилипенко на заседании Кабмина 9 декабря 2021 года не поднимался, не рассматривался, а решение по нему - не принималось!", - сказал Гапонов.

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При этом он отметил, что уже 10 декабря 2021 года на сайте Кабмина было обнародовано распоряжение от 09.12.2021 №1627-р, которым Пилипенко был назначен и.о. руководителя ГП "Гарантированный покупатель" с 10.12.2021 года.

"Это всё не случайные совпадения, а результат хорошо спланированного преступного сговора Андрея Пилипенко и неустановленных лиц в секретариате Кабмина, обнародовавших документ, который не рассматривался, не обсуждался и не принимался на заседании Кабмина 9 декабря 2021 года", - добавил Гапонов.

По его мнению, задача Пилипенко на должности главы Гарпока – получать личную выгоду за государственный счёт.

"Именно по данному факту я 19 декабря обратился в НАБУ с заявлением о совершении уголовного правонарушения", - отметил глава "Хмельницкоблэнерго".

Также он сообщил о том, что его удивляет позиция Министерства энергетики, а именно, по настоятельному совету своего советника (Визиря Александра, с 2016 по 2019 год возглавлял департамент корпоративных прав в ФГИ, а с 2020 года является советником в НАЭК "Энергоатом") происходит попытка назначения на Хмельницкоблэнерго преступного экс-руководства, которое довело компанию до развала.

Напомним, глава рабочей группы ВСК, нардеп Валентин Наливайченко сообщил, что рабочая группа Временной следственной комиссии Верховной рады по вопросам кризиса в энергетике установила конфликт интересов и факты возможной коррупции в действиях и.о. руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Андрея Пилипенко.

Наливайченко сообщил, что по результатам предварительной проверки декларации этого топ-чиновника он готовит обращение в НАБУ с требованием открыть производство по факту злоупотребления служебным положением в личных интересах руководителя государственного предприятия.

По информации ВСК, руководитель госпредприятия задекларировал действующие солнечные электростанции, находящиеся на этапе строительства станции, а также трейдеров электроэнергией.