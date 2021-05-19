Кабмин дал добро на ограничение опасной добавки в пищевых продуктах

В Украине введут ограничение на содержание трансжирных кислот в пищевых продуктах. Кабинет министров в среду, 19 мая, одобрил соответствующий законопроект, который разработали в Министерстве здравоохранения.

Об этом стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания в YouTube. Проектом акта предусматривается ввести процедуры регулирования содержания трансжирных кислот в пищевых продуктах, предлагаемых конечному потребителю, путем внесения изменений в Законы "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов" и "Об информации для потребителей в отношении пищевых продуктов".

Согласно пояснительной записке к проекту, потребление трансжиров, которые чаще всего встречаются в технологически обработанных пищевых продуктах, непосредственно связано с повышенным риском развития целого ряда нарушений в состоянии здоровья населения, включая сердечно-сосудистые заболевания и некоторые формы рака. "Максимальное ограничения содержания промышленных трансжиров в пищевых продуктах получило доказательства высокой эффективности и экономической целесообразности среди мероприятий в сфере общественного здоровья, которые позволяют улучшить рацион питания и снизить риск неинфекционных заболеваний, особенно сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с поражением кровеносных сосудов атеросклерозом", - говорится в документе.

В частности, законопроектом предусматривается запрет на оборот пищевых продуктов, в которых содержание трансжирных кислот превышает уровень, установленный МОЗ. Скорее всего, этот уровень определят отдельным приказом ведомства, поскольку в проекте акта он не указан. При этом запрет не будет касаться тех кислот, которые в естественном виде содержатся в пищевых продуктах.

Кроме того, предлагается информировать потребителей о содержании в продукте трансжиров путем указания соответствующей информации на товарной этикетке.

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