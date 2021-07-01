К 30-летию Независимости Украины потратят почти 200 млн грн на гигантские флагштоки

Как минимум в 17 областях Украины собираются установить высокие флаги к 30-летию Независимости. На это могут потратить 170,7 млн грн из государственного и местных бюджетов.

В январе 2021-го на селекторном совещании в Офисе президента каждой ОГА было поручено обеспечить установление крупнейшего государственного флага по случаю 30-летия Независимости Украины. Об этом сообщает StateWatch.

В экспертной организации отмечают, что за такие деньги можно было бы купить 338,6 тыс. доз вакцины от коронавируса, если цена будет составлять 504 грн за дозу, как было заложено в бюджетную программу МЗ по вакцинации.

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Самым дорогим станет установление флага в Харькове. На строительство и восстановления элементов благоустройства территории зеленой зоны вдоль Сергиевского площади, от Соборной спуска до ул. Полтавский Шлях планируют потратить 24,5 млн грн. В этом году планируется потратить 10,4 грн из областного бюджета. Остальные средства будут оплачены в 2022-м.

Второй по стоимости флаг в стране хотят установить в Броварах. Цена составляет 20,7 млн грн, а высота флагштока составит 72 метра.

"На такую сумму можно было бы закупить 41,1 тыс доз вакцины для жителей Броваров, население которого составляет около 109 тыс. человек. То есть за эти средства можно было бы вакцинировать пятую часть населения одного взятого города", – сказал глава StateWatch Глеб Каневский.

Ранее сообщалось, что правительство на празднование 30 годовщины Независимости Украины потратит 55 миллиардов гривен. Эти средства пойдут на организацию праздничных мероприятий.

Отмечается, что все расходы должны осуществляться за счет и в пределах расходов государственного и местных бюджетов. Минфин отмечает, что для реализации всех предусмотренных мероприятий и празднования 30-й годовщины Независимости потребуются средств из государственного и местных бюджетов в объеме 5 423, 2 млн грн, в том числе дополнительная потребность составит 840, 5 млн грн и 1,6 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 5 месяцев 2021 года Украина потратила на борьбу с коронавирусом 19,5 млрд грн. Так, 8,3 млрд грн выделили учреждениям здравоохранения за предоставленные услуги по стационарной медпомощи и вакцинации населения в рамках программы медицинских гарантий.