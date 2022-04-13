Известный кофейный бренд Lavazza останавливает работу в России
Известный итальянский производитель кофе – компания Lavazza – останавливает работу в России. Впрочем, это решение затронуло и Украину – продажи продукции компании здесь поставлены на паузу.
Об этом сообщила пресс-служба Lavazza. Отмечается: приостановка продаж в Украине стала результатом "невозможности осуществлять поставки".
"Lavazza приняла решение приостановить всю деятельность в России. Также в связи с форс-мажорными обстоятельствами и невозможностью поставлять свою продукцию в Украину, компания была вынуждена временно приостановить продажи в ней", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: компания оказывает поддержку пострадавшим от военной агрессии РФ против Украины. В частности, утверждается, с помощью гуманитарных организаций она:
жертвует средства;
отправляет предметы первой необходимости.
Как известно, всего спустя один месяц войны России против Украины экономика страны-агрессора оказалась в масштабном кризисе. Около 20% российских компаний из сферы малого бизнеса сократили или отправили в простой сотрудников. В частности:
у 13,7% компаний выручка упала более чем на 50%;
3,5% предприятий и вовсе приостановили работу;
каждая пятая российская компания сократила или отправила в простой сотрудников;
около 11% из них уволили или отправили в простой менее 10% штата;
6,3% компаний – от 10% до 30% своих работников;
2,8% – от 50% до 100% штата.
Как сообщал OBOZREVATEL, из-за развязанной Россией войны против Украины основной владелец сети магазинов косметики Lush в РФ Дмитрий Азаров вынужден значительно сократить свой бизнес. В частности, он закроет треть магазинов и уволит почти половину сотрудников.