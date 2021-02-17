НБУ закрыл несколько финучреждений: кого исключили

Нацбанк Украины исключил из Государственного реестра финансовых учреждений четыре компании на основании поданных ими заявлений.

Такое решение принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых учреждений. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Из Государственного реестра финансовых учреждений исключили следующие компании: ЧО Ломбард "Гулевич и компания" (ЕГРПОУ 23845409), ООО "ФК "Прайм-Финанс" (ЕГРПОУ 41878895), ООО "Всеукраинское Народное Общество "Форум" (ЕГРПОУ 36396672) и КС "Грицева калитка" (ЕГРПОУ 25921103). Также отметим, что Национальный банк внес в реестр две новые компании – ООО "ФК" "Юнистарс" (ЕГРПОУ 43891295) и ООО "ФК" "ИТ Интеграция" (ЕГРПОУ 43780972).

Кроме того, в НБУ приняли решение выдать ООО "ФК "ИТ Интеграция" три лицензии на предоставление денежных средств взаймы. В том числе и на условиях финансового кредита, на предоставление услуг по факторингу, а также на предоставление услуг по финансовому лизингу.

ЧО Ломбард "Гулевич и компания" имело одну лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита. Она была аннулирована 18 декабря 2020 года. Активы ломбарда составляли 1,2 млн грн, или 0,03% от объема рынка по состоянию на 1 октября 2020 года. ООО "ФК "Прайм-Финанс" имело четыре лицензии на предоставление услуг по факторингу, предоставления услуг по финансовому лизингу, в том числе и на условиях финансового кредита, а также на предоставление гарантий. Лицензии были аннулированы 15 января 2021 года. Активы финансовой компании составляли 99,6 млн грн, или 0,05% от объема рынка по состоянию на 1 октября 2020 года.

ООО "Всеукраинское народное общество "Форум" имело одну лицензию на деятельность по администрированию финансовых активов для приобретения товаров в группах. Срок действия лицензии истек 1 июля 2020 года. 29 января 2021 года компания обратилась к НБУ об исключении ее из реестра финучреждений. КС "Грицева калитка" имел одну лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита. Она была аннулирована 18 декабря 2020 года. Обязательства учреждения составляли 44,6 тыс. грн, или 0,003% от объема рынка по состоянию на 30 сентября 2020 года, активы – 449,3 тыс. грн, или 0,02% от объема рынка.

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