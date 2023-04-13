Из-за санкций против Новинского Smart Holding лишился лицензии на добычу газа в Харьковской области

В Украине остановили действие лицензии на Островерховское газоконденсатное месторождение в Харьковской области, которая выдана группе Smart Holding олигарха, экс-нардепа Вадима Новинского. Решение принято в связи с введением санкций против Новинского.

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Действие лицензии приостановила Государственная служба геологии и недр Украины приказом от 12 апреля (№195). Кроме того, приказом №196 Госгеонадр также потребовала от представительства "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед" до 1 июня 2023 предоставить дополнительную информацию о владельцах Мехедовско-Голотвищенского и Свиридовского газоконденсатных месторождений (оба – Полтавская обл.) и/или устранить нарушения в раскрытии информации о конечных бенефициарных владельцах.

Еще 10 апреля СБУ провела обыск в офисе Enwell Energy в Яхниках (Полтавская обл.), во время которого был изъят ряд документов. Обыск проводился в связи с досудебным расследованием по уголовному делу о реорганизации группы Smart Holding, ранее объявившей об изменении собственника, которым до недавнего времени выступал Новинский.

В итоге СБУ сообщила об аресте корпоративных прав на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, которые Новинский пытался скрыть от санкций. Общая стоимость активов оценивается более чем в 3,5 млрд грн.

Enwell Energy, входящая в Smart Holding, в начале января 2023 года не исключала потерю лицензий на добычу углеводородов в Украине в связи с введением санкций против Вадима Новинского, а также принятием в стране нового законодательства, допускающего такую возможность. А уже в середине января Smart Holding объявила о смене владельца.

Enwell Energy работает на четырех газоконденсатных месторождениях в Днепровско-Донецком бассейне на северо-востоке Украины. Это Мехедовско-Головищенское, Свиридовское, Васищевское и Свистунковско-Краснолуцкое месторождения.

Вадима Новинского обвиняют причастного в пособничестве стране-агрессору РФ. Открыто уголовное производство по соответствующей статье УК Украины (ст. 111-2).

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против бывшего народного депутата Вадима Новинского. В тот же санкционный пакет попали наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) и ряда представителей РПЦ.

Своего мандата в Верховной Раде Новинский лишился в июле 2022 года. За такое решение проголосовали 295 парламентариев.

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