В Украине арестовали десятки газовых скважин и компаний олигарха Новинского: он пытался "спрятать" активы

В Украине арестовано имущество подсанкционного олигарха Вадима Новинского, в частности, корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, которые бизнесмен пытался скрыть от санкций. Общая стоимость активов оценивается более чем в 3,5 млрд грн.

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Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). Отмечается, что на скважинах ведется промышленная добыча газа.

"Во избежание санкций СНБО Новинский пытался перерегистрировать собственные индустриальные объекты на несколько аффилированных коммерческих структур. Для реализации сделки он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов", – говорится в сообщении.

Ряд незаконных действий регистраторов касательно предприятий Новинского уже отменен. Отмену, по данным СБУ, провело Министерство юстиции.

Кроме того, СБУ провела обыски в офисах предприятий Новинского, а также по местам и проживания фигурантов расследования. Там были обнаружены документы, печати компаний-нерезидентов и прокремлевская религиозная литература.

Вадима Новинского обвиняют причастного в пособничестве стране-агрессору РФ. Открыто уголовное производство по соответствующей статье УК Украины (ст. 111-2).

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против бывшего народного депутата Вадима Новинского. В тот же санкционный пакет попали наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) и ряда представителей РПЦ.

Своего мандата в Верховной Раде Новинский лишился в июле 2022 года. За такое решение проголосовали 295 парламентариев.

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