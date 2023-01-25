Зеленский ввел санкции против экс-нардепа Новинского, наместника Киево-Печерской лавры и представителей РПЦ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против бывшего народного депутата Вадима Новинского, наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла (Лебедя) и ряда представителей РПЦ. Соответствующий указ от 24 января 2023 года опубликован на сайте президента.

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Согласно документу, санкции против них будут действовать в течении 5 лет. Они, среди прочего, предусматривают:

временное блокирование активов;

полное ограничение торговых сделок;

полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;

остановку выполнения экономических и финансовых обязательств;

запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах;

полный запрет на совершение сделок по ценным бумагам;

запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;

аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений;

лишение государственных наград Украины, других форм празднования;

запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Кто вошел в санкционный список

Всего в санкционный список вошли 10 человек – указанные ограничения, как и срок их действия, распространяются на их всех. Кроме Новинского и Лебедя ими являются:

Ростислав Швец – т.н. "митрополит Симферопольский и Крымский Русской православной церкви".

Константин Чернышев – т.н. "епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии Русской православной церкви",

Александр Овсянников – т.н. "епископ Джанкойский и Раздольский Русской православной церкви, управляющий Джанкойской епархией",

Александр Таранов – т.н. "архиепископ Ровеньковский и Свердловский Русской православной церкви".

Олег Иванов – митрополит Изюмский и Купянский Украинской православной церкви,

Алексей Масленников – епископ Роменский и Буринский Украинской православной церкви,

Вячеслав Опанасенко – так называемый "епископ Коктебельский Русской православной церкви, викарий Феодосийской епархии",

Владимир Удовенко (митрополит Платон) – управляющий Феодосийской епархией Украинской православной церкви, .

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СНБО ввел санкции против 22 священников РПЦ. Среди тех, кто попал под ограничения, есть и племянник патриарха РПЦ Кирилла (Владимира Гундяева).

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