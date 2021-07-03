Из-за кризиса в 'зеленой' энергетике Украина срывает договоренности с ЕС по 'зеленому переходу', – Василенко

Кризис в "зеленой" энергетике и невыполнение правительством взятых на себя обязательств по погашению долгов перед производителями тока с ВИЭ ставят под угрозу "зеленый переход" Украины. Об этом заявила народный депутат, член парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования Леся Василенко.

"Именно острый вопрос, который сейчас ставит парламент правительству в том числе – это как сделать так, чтобы Украина наконец начала выполнять свои обязательства, во-первых, перед бизнесом, который работает здесь и сейчас, во-вторых, перед нашими международными партнерами . Потому что перед ними мы уже за последние несколько лет, начиная с 2020 года, набрали снова много обязательств, сказав, что мы присоединяемся к европейскому зеленому курсу, сказав, что мы работаем на то, чтобы уменьшить количество выбросов парниковых газов", - рассказала Василенко.

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Она напомнила, что в государственной энергетической стратегии Украины определено, что к 2035 году доля "зеленой" энергетики должна составлять 25% на рынке, однако сегодня она составляет лишь 8%.

"Как мы должны увеличить за фактически 10 лет долю "зеленой" энергетики, когда дальше продолжается хаос на рынке, когда непонятно из каких денег брать средства, чтобы вернуть долги, - это вопрос, который мы как парламентарии, регулярно задаем", - отметила Василенко.

По ее словам, альтернативы "зеленого" курса в Украине нет, и государство должно, наконец, начать реально двигаться в этом направлении, а не только декларировать это.

"У нас нет другого выбора, кроме как развивать ВИЭ, кроме как развивать альтернативные источники, кроме как озеленяться обществу и стране. Это не нашими внешними обязательствами, хотя это тоже. Это наши прямые обязательства перед самими собой и перед будущими поколениями украинцев", - подытожила Василенко.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.

При обсуждении проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Нидерландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Они подчеркнули, что вероятное внедрение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.

По данным СМИ, из-за кризиса в энергетике пострадали как минимум 4 иностранные компании Scatec (Норвегия), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).