Из России "ушли" электронные книги о Гарри Поттере

Популярные российские магазины электронных книг "ЛитРес" и MyBook с 8 апреля уберут из продажи книги Джоан Роулинг из серии о Гарри Поттере. Такое требование к ним выдвинули правообладатели. В итоге серия "Гарри Поттер" в России будет продаваться только в бумажном виде.

Об этом говорится на сайте MyBook. Магазины объявили скидки на эту серию книг, и уверяют, что на "ЛитРесе" уже купленные книги не исчезнут из библиотеки. Зато на самом MyBook оплаченные книги будут доступны только в течение месяца.

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При этом издательская группа "Азбука-Аттикус" уточнила, что бумажные книги о Гарри Поттере продолжат продаваться и переиздаваться на русском языке, пишет издание "Сноб". Тем не менее, неизвестно, не изменится ли эта ситуация.

Дело в том, что еще в конце марта российские издательства начали сообщать, что иностранные писатели отказываются продлевать с ними контракты. Например, сотрудничество с российским издателем приостановил Стивен Кинг. Издатели опасаются, что иностранные книжные новинки в РФ окажутся в дефиците.

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователи сети часто проводят аналогию между сюжетом цикла книг о Гарри Поттере с войной в Украине. Эти сравнения вышли и за предела интернета – например, в польской Познани автор мурала изобразил президента Владимира Зеленского в роли Гарри Поттера, а лидера страны-агрессора Владимира Путина в образе персонажа Волдеморта.