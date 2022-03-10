Зеленский — Гарри Поттер и три диктатора: в Польше появились муралы против войны в Украине

В некоторых городах Польши арт-художники нарисовали муралы посвященные войне России в Украине. В городе Познань автор изобразил президента Владимира Зеленского в роли Гарри Поттера, а лидера страны-агрессора Владимира Путина в образе персонажа Волдеморта, в городе Гданьск также появился антивоенные рисунок с лицами Путина, Гитлера и Сталина.

Соответствующие фото муралов в Познани появились на личной странице художника в Instagram. А также процесс создания рисунка в Гданьске опубликовали на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Художник под псевдонимом KAWU нарисовал два мурала на улице Гетманская в Познани. Первое изображение – президент Украины Владимир Зеленский в образе Гарри Поттера, на заднем фоне которого украинский флаг и панорама Киева, а в правом верхнем углу слова "Свободная Украина".

Видео дня

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kawu (@kawuart)

Второй мурал – президент РФ Владимир Путин в образе Волдеморта, антагониста из серии книг о Гарри Поттере. Он изображен на фоне огня и флага Украины, а в правом верхнем углу надпись "Нет войне".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kawu (@kawuart)

Еще один антивоенный арт-объект появился в городе Гданьск на стене рядом со станцией Гданьско-Ясеньской Поморской столичной железной дороги. Художник Петр Яворский нарисовал Владимира Путина, за спиной которого были изображены Адольф Гитлер и Иосиф Сталин. У всех были закрыты глаза, а на их полосках написано: "Времени больше нет".

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