Малюська назвал вероятную дату решения по иску Коломойского против Украины на $6 млрд

Министр юстиции Денис Малюська назвал 2021 год "интересным и опасным", указав на ожидаемое решение Стокгольмского арбитража по иску бизнесмена Игоря Коломойского к Украине на $6 млрд.

Глава Минюста написал об этом на странице в Facebook 30 декабря. Он уточнил, что иск касается "кипрских офшорок (принадлежащих Коломойскому, [Геннадию] Боголюбову и [Игорю] Палице) – владельцев около 40% акций "Укрнафты".

По этому делу у Украины могут взыскать не только $6 миллиардов, но и проценты, отметил Малюська.

"Дело комплексное, сложное, покрывает многие аспекты отношений государства и "Укрнафты", продолжается еще с 2015 года и результат мы, вероятно, сможем увидеть в феврале следующего года", – считает министр.

Напомним, компании Коломойского и партнеров обвиняют Украину:

в нанесении ущерба из-за отбора газа, добытого "Укрнафтой", без оплаты или с оплатой по заниженной цене;

невыполнении "Нафтогазом" и "Укртрансгазом" решений украинских судов;

быстром увеличении ставок платы за недропользование;

уменьшении кворума при проведении собраний акционерных обществ.

Сперва компании требовали у Украины $4,7 млрд. В начале 2018 года стало известно, что претензии Коломойского и партнеров увеличились до $5,4 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что у главы наблюдательного совета "Укрнафты" Андрея Коболева якобы с 2014 года есть договоренности с миллиардером Игорем Коломойским.