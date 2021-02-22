Ипотека под 0% в Дании, увеличение объема займов до 3 трлн. $ в США, преимущество ипотечного кредитования над потребительскими кредитами в Польше – мировые тенденции ипотеки!

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"Світ ніколи не буде колишнім"- девіз 2020/2021 років. Відчуття того, що суспільство переживає неймовірні події і очікування серйозних змін не полишає нікого.

Сьогодні розглянемо зміни в іпотечному кредитуванні на прикладі 3 країн:

Данії;

США;

Польщі.

Д АНІЯ - перша країна в світі, яка запровадила негативні ставки по іпотеці. На сьогоднішній день іпотечні ставки в Данії опустилися до історичного мінімуму. Вперше в історії країни місцевий банк запропонував іпотеку на 20 років під 0%. Інший кредитор встановив негативну ставку для 10-річних кредитів .

Що це означає?

Фактично, банк погодився платити позичальникам замість того, щоб брати з них відсотки.

Країна має так звану прохідну систему, при якій іпотечні кредити безпосередньо прив'язуються до покритих облігацій, що використовуються для фінансування позик. Кредитори виступають посередниками між позичальниками та інвесторами, приносячи дохід за рахунок комісій, а не процентних ставок. Завдяки позикам під 0%, облігації, що підтримують іпотечні кредити, можуть досягти рекордно високих цін.

В той же час на іншому континенті обсяги іпотечного кредитування у 2021 році можуть перевищити 3 трлн.$. СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ - країна, яка займає лідируючі позиції в світі за доступністю житла і низькими ставками по кредитуванню.

Чому в країні ставки за іпотечними кредитами зараз є найнижчими в історії?

Нинішня середня ставка 30-річної іпотеки з фіксованою ставкою не перевищує 2,7 відсотка, що на цілий процентний пункт нижче, ніж рік тому.

Складовою, яка зумовлює високі обсяги позик у 2021 році, є ціни на житло, які були підняті у 2020, через недостатню кількість будівництва. Американська онлайн-платформа Zillow заявляє, що перелік об'єктів нерухомості на її сайті за тиждень зменшився на 34 відсотки в порівнянні з попереднім роком, а деякі штати на північному сході США, такі як Нью-Гемпшир та Вермонт, спостерігають зниження рівня житлового фонду приблизно на 50 відсотків від попереднього року.

За 2020 рік перелік об'єктів нерухомості впав більш ніж на 33 відсотки для двох третин штатів США, проте найбільше пропозиція житла скоротилась протягом другої половини минулого року.

У найближчій Європейській країні, П ОЛЬЩІ - загальна вартість іпотечних кредитів, наданих у грудні 2020 року, щомісячно зростала, тоді як загальна вартість споживчих позик падала.

Загальний обсяг іпотечних кредитів, наданих у грудні 2020 року, збільшився на 1,17 млрд. євро до 109,9 млрд. Євро, за даними Національного банку Польщі (NBP). Одночасно із зростанням обсягів іпотечних кредитувань, загальна вартість споживчих позик, наданих у грудні 2020 року, зменшилась на 231,1 млн. Євро до 44,72 млрд. євро.

Отже, грунтуючись на досвіді минулих років та планах на майбутнє вищезазначених країн, я можу з впевненістю зазначити:

незважаючи на складний період постпандемії, питання іпотеки стає все більш актуальнішим у всьому світі.

За минулий рік в Україні сталося багато змін, деякі тривають і досі. Про все це поговоримо вже 18 березня, на Другому Іпотечному Форумі.

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