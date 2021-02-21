Инвестор из Молдовы подал в суд на Украину из-за разворованного спиртзавода

Компания СП "Zernoff" из Молдовы, которая через тендер купила в Украине один из спиртзаводов, обратилась в суд с иском к украинскому Фонду госимущества. Причиной стало существенное различие фактического количества имущества, заявленного в электронном лоте.

При осмотре выяснилось, что на предприятии отсутствовали котлы, вентиляторы, влагомеры и другое ценное оборудование, а объекты недвижимости не соответствовали описанию в документах. Об этом сообщает УНИАН.

Речь идет об аукционе по продаже объекта малой приватизации Мариливского МПД ГП "Укрспирт".

"По состоянию на дату подачи иска, проданный истцу объект приватизации фактически не соответствует перечню имущества, описанного в договоре и информационном сообщении, опубликованном ранее в электронной торговой системе", – постановил Хозяйственный суд Киева еще 11 января 2021-го.

Решением была удовлетворена просьба инвестора приостановить операцию, которая должна была принести госбюджету Украины 144 миллиона гривен.

"Инвестировать в Украину оказалось не так просто. Ключевая сложность в том, что заявленные на приватизацию объекты не соответствуют тому, что там есть. Мы очень расстроены, что партнерство по этому проекту приходится начинать в суде. Но должны перестраховаться. Мы не отказываемся от приобретения лота. Просто хотим ясности", – заявил совладелец Zernoff Юрий Дячук.

При этом на прошлой неделе еще один потенциальный инвестор, ООО "РЕГИОН комплект" (победитель аукциона по приватизации Кобиловолоцкого завода ГП "Укрспирт"), тоже отказался от подобной сделки из-за долгов "Укрспирта". Инвестору должны были вернуть гарантийный платеж в размере 2,5 млн грн.

Известно, что активная приватизация заводов "Укрспирта" началась в сентябре 2020 года. В частности после того, как в конце 2019-го президент Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий государственную монополию на производство спирта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2020-го Государственный фонд имущества Украины всего за два месяца провел приватизацию 15 спиртзаводов. Бюджет получил более миллиарда гривен.