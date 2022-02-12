Интернет в Украине может сильно подорожать: почему и на сколько

В Украине в 2022 году может существенно подорожать интернет. По заявлениям провайдеров, цены могут вырасти на 20-30%. Причин для этого, по их словам, несколько: инфляция, отток специалистов и др.

При чем речь идет как о проводном, так и о мобильном интернете, сообщает delo.ua. "Но особенно подорожает проводной интернет – на 20-30%", – говорится в сообщении.

Отмечается: по словам провайдеров, причин для повышения цен на интернет есть несколько. В частности:

инфляция;

введение новых пошлин на оптоволокно;

отток специалистов;

проблема доступа к инфраструктуре.

При этом отмечается: по словам руководителя компании WEST Network Виталия Головни, доступ к инфраструктуре – проблема №1 для провайдеров. Он объяснил, что операторы напрямую используют большое количество опор, поэтому их цена занимает значительную часть в расходах.

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"Кроме того, в Украине ввели новые пошлины на оптоволокно. Их называют "защитой внутреннего производителя", но на самом деле украинские предприятия не могут удовлетворять спрос рынка, поэтому соответственно цена на кабель будет расти", – рассказывают аналитики.

Помимо этого, отмечается, в сфере коммуникационных услуг работают специалисты, которые находятся в риске миграции из малых городов в большие, а может даже и за границу. Для того, чтобы их удержать, операторам приходится систематически поднимать им зарплаты, что в итоге отображается на тарифах.

"Учитывая эти факторы, вместе с ускорением инфляции в 2022 году тарифы на интернет поднимутся. На 20−30%", – резюмировали аналитики.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по словам управляющего партнера консалтинговой компании E&C Group Анатолия Фроленкова, интернет уже давно стал одной из стандартных коммунальных услуг. А потому тарифы на него нужно сравнивать именно с коммуналкой.