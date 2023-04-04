Украинцам придется заплатить за продукты на Пасху гораздо больше, чем в прошлом году: как изменились цены

В Украине за год значительно подорожал целый ряд продуктов, входящих в пасхальную корзину. Среди них больше всего выросли цены на куриные яйца – почти на 70%.

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Также выросли цены на все виды мяса. Об этом рассказал аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев в комментарии OBOZREVATEL.

Выросла стоимость свинины, курятины и говядины, отметил эксперт. "Свинина очень чувствительна к девальвации гривны, к росту цен на корма. Произошло сокращение поголовья и сократился импорт свинины из Польши и Германии. Поэтому цены выросли и на свинину и на сало", – отметил Мартышев.

Цены на говядину в Украине незначительно выросли, потому что это дорогое мясо, поэтому его не так активно покупают. В свою очередь курятина показала умеренный рост стоимости – 10-15%.

"В пасхальной корзине яйца – это продукт, наиболее подорожавший – где-то на 70%. И это еще подогревается сезонным спросом перед Пасхой. Мука выросла в цене не очень сильно, поскольку были заблокированы порты, было много пшеницы. А также низкий спрос в середине страны из-за того, что люди уезжали", – объяснил специалист.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине значительно выросли цены на некоторые популярные овощи, такие как огурцы, помидоры и лук. При этом подорожание должно остановиться в конце июня.

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