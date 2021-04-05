Импорт газа из ЕС в Украину в марте упал до исторического минимума: названы цифры
Украина в марте 2021-го импортировала из стран Европы 7,65 млн куб. м природного газа, что является историческим минимумом.
Об этом сообщает ExPro со ссылкой на оперативные данные "Оператора ГТС Украины". По сравнению с февралем Украина сократила добычу газа аж в 4 раза – с 28,9 до 7,65 млн куб. м.
Отметим, что по сравнению с мартом прошлого года объемы импорта обвалились в 171 раз. Основную часть импортируемого газа (98%) было поставлено по механизму виртуального реверса через ВТЗ "Берег" из Венгрии – 7,5 млн куб. м. Остальной газ (2%) было поставлено через ВТЗ "Украина-Польша" – 150 тыс куб. м.
Среднесуточный импорт газа был стабилен – примерно 110-130 тыс куб. м в сутки. Однако в последние дни наблюдался рост объемов импорта из Венгрии – до рекордных в последний день месяца 2,9 млн куб. м.
Такие объемы импорта были связаны в первую очередь с высокими запасами газа в украинских ПХГ, а также неблагоприятными для импорта ценами на природный газ. Так, в марте газ в Украине торговался значительно дешевле, чем в Европе.
Напомним, российская компания "Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину. Завершение строительства продолжений "Турецкого потока" будет означать потерю 10-12 млрд куб. м транзита ежегодно.
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Польская компания PGNiG будет искать газ в партнерстве с "Нафтогазом" на территории Украины.
Поставки российского газа главным клиентам "Газпрома" в первом квартале 2021-го установили 3-летний рекорд. Компания поставила в Европу 52,7 млрд кубометров. Для сравнения, это на 12,4 млрд (30%) больше, чем в 2020 году.