"Газпром" уменьшит транзит газа через Украину – оператор ГТС

Российская компания "Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину. Завершение строительства продолжений "Турецкого потока" будет означать потерю 10-12 млрд куб. м транзита ежегодно.

Об этом заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон у Facebook. "После запуска Турецкого потока-1 и 2 транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел из Украины в новые газопроводы. А с 1 апреля и поставки газа в Румынию полностью обеспечиваются со стороны Болгарии через "Турецкий Поток-2". Сейчас по южному направлению через Украину транзит выполняется только для потребителей Молдовы", – написал он.

Он добавил, что если будут завершены продолжения "Турецкого Потока" через Болгарию и Сербию, то "Газпром" переведет и транзит в Венгрию через "Турецкий Поток-2". "Для Украины это означает дополнительную потерю 10-12 млрд куб. м транзита ежегодно", – отметил Макогон.

Также он написал, что очень важно не допустить завершения строительства "Северного потока-2". "Транзит газа Украиной – это не только значительный доход, а важный элемент энергетической и милитарной безопасности Украины", – подытожил глава компании.

Напомним, российский газовый монополист "Газпром" заявил, что пересмотра контракта на транзит с Украиной не будет. Юридически все договоры между Россией и Украиной действуют.

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