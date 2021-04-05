Імпорт газу з ЄС в Україну в березні впав до історичного мінімуму: названо цифри
Україна в березні 2021-го імпортувала з країн Європи 7,65 млн куб. м природного газу, що є історичним мінімумом.
Про це повідомляє ExPro з посиланням на оперативні дані "Оператора ГТС України". Порівняно з лютим Україна скоротила видобуток газу аж у 4 рази – з 28,9 до 7,65 млн куб. м.
Відзначимо, що порівняно з березнем минулого року обсяги імпорту впали в 171 раз. Основну частину імпортованого газу (98%) було поставлено за механізмом віртуального реверсу через ВТЗ "Берег" з Угорщини – 7,5 млн куб. м. Решту газу (2%) було поставлено через ВТЗ "Україна-Польща" – 150 тис куб. м.
Середньодобовий імпорт газу був стабільний – приблизно 110-130 тис куб. м на добу. Однак останніми днями спостерігалося зростання обсягів імпорту з Угорщини – до рекордних в останній день місяця 2,9 млн куб. м.
Такі обсяги імпорту були пов'язані передусім із високими запасами газу в українських ПСГ, а також несприятливими для імпорту цінами на природний газ. Так, у березні газ в Україні торгувався значно дешевше, ніж у Європі.
Нагадаємо, російська компанія "Газпром" поступово скорочує транзит газу через Україну. Завершення будівництва продовжень "Турецького потоку" буде означати втрату 10-12 млрд куб. м транзиту щорічно.
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Поставки російського газу головним клієнтам "Газпрому" в першому кварталі 2021-го встановили 3-річний рекорд. Компанія поставила в Європу 52,7 млрд кубометрів. Для порівняння, це на 12,4 млрд (30%) більше, ніж 2020 року.