Импорт газа из ЕС в Украину в марте упал до исторического минимума: названы цифры

Украина в марте 2021-го импортировала из стран Европы 7,65 млн куб. м природного газа, что является историческим минимумом.

Об этом сообщает ExPro со ссылкой на оперативные данные "Оператора ГТС Украины". По сравнению с февралем Украина сократила добычу газа аж в 4 раза – с 28,9 до 7,65 млн куб. м.

Отметим, что по сравнению с мартом прошлого года объемы импорта обвалились в 171 раз. Основную часть импортируемого газа (98%) было поставлено по механизму виртуального реверса через ВТЗ "Берег" из Венгрии – 7,5 млн куб. м. Остальной газ (2%) было поставлено через ВТЗ "Украина-Польша" – 150 тыс куб. м.

Среднесуточный импорт газа был стабилен – примерно 110-130 тыс куб. м в сутки. Однако в последние дни наблюдался рост объемов импорта из Венгрии – до рекордных в последний день месяца 2,9 млн куб. м.

Такие объемы импорта были связаны в первую очередь с высокими запасами газа в украинских ПХГ, а также неблагоприятными для импорта ценами на природный газ. Так, в марте газ в Украине торговался значительно дешевле, чем в Европе.

Напомним, российская компания "Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину. Завершение строительства продолжений "Турецкого потока" будет означать потерю 10-12 млрд куб. м транзита ежегодно.

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