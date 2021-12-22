Распродажа окончена: Маск избавился от части акций Tesla из-за рекордных налогов

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил о том, что продал "достаточно акций", чтобы выполнить план по сокращению своей доли в самой дорогой автомобильной компании в мире на 10% и заплатить рекордные налоги в истории. При этом, по утверждениям экспертов, он реализовал свои опционы на покупку других акций – и таким образом даже увеличил свою долю в Tesla.

"Я продал достаточно акций, чтобы дойти до 10%-ной цели с учетом реализации опционов. И здесь я старался быть предельно точным", – сказал Маск в интервью изданию Babylon Bee.

В вою очередь, издание MarketWatch отметило, что на продаже акций Маск заработал более 14 млрд долларов. "Но также реализовал опционы на покупку 16,4 млн акций по 6,24 доллара за одну ценную бумагу. Чем фактически увеличил свою долю в компании", – подчеркнули эксперты.

Видео дня

Первый крупный пакет акций Tesla Илон Маск продал 8 ноября. Перед этим, 6 ноября, он провел опрос в Twitter о том, стоит ли ему продать 10% принадлежащих ему акций Tesla.

Продажу акций он объяснил необходимостью выплаты налогов. Более половины участников голосования поддержали эту идею.

До проведения опроса Маску принадлежало 17% акций Tesla. Стоимость его доли в компании оценивалась более чем в 200 млрд долларов.

По словам самого Маска, в 2021 году он заплатит больше налогов, чем любой другой американец за всю историю. Власти могут выставить ему счет на более 10 млрд долларов.

Такую сумму Маску придется заплатить только в том случае, если он воспользуется всеми своими опционами. Так как за пользование этим финансовым инструментом в США предусмотрен специальный налог.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Илон Маск продал свой последний особняк Калифорнии за 30 млн долларов. Бизнесмен выполнил свое обещание, данное в 2020-м, что не будет иметь дома.

Особняк площадью 16 000 квадратных футов находился в богатом анклаве Кремниевой долины к югу от Сан-Франциско. Личность покупателя не разглашается. Маск ранее заявил, что особняк был его "последним домом" в Калифорнии после продажи других своих владений в штате.

В то же время, недавно он был признан журналом Time "Человеком года-2021". Издание отметило успехи компаний миллиардера SpaceX и Tesla, а также влияние Twitter-сообщений предпринимателя на мировые фондовые рынки.

"Он запускает спутники на орбиту и использует солнце; он водит созданную им машину, которая не потребляет бензин и почти не нуждается в водителе. По щелчку его пальца фондовый рынок взлетает или падает", – отметили журналисты.