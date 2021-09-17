Илон Маск стремительно богатеет: акции Tesla взлетели до рекорда

Акции американской компании Tesla подорожали до $756,99, столько они не стоили в течение последних 5 месяцев. За это время один из сооснователей компании Илон Маск удержал за собой звание богатейшего человека на планете по версии Bloomberg.

Рыночная капитализации Tesla на данный момент оценивается в $758,3 млрд. Об этом свидетельствуют данные Yahoo! Finance.

Состояние Маска нынче оценивается в $205 млрд. Всего за год он стал богаче на $34,9 млрд (данные Bloomberg). Отметим, в 2020 году акции Tesla подорожали аж на 740%.

На второй позиции в рейтинге самых богатых людей идет основатель интернет-компании Amazon, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin, владелец издательского дома The Washington Post Джефф Безос ($201 млрд). Третьим в списке идет Бернар Арно ($158 млрд), президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy.

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Уточним, в американской медиа-компании Forbes считают по-другому. В их рейтинге на первой строчке оказался Безос, на второй – Маск, на четвертой – Арно.

Акции могли вырасти на фоне заявления Маска о том, что Tesla готова серьезно работать над безопасностью данных (в том числе автопилотов). Компания, по словам бизнесмена, будет активно сотрудничать с международными регуляторами в сфере защиты информации.

Отметим, компания Baron Capital Management заработала $4 млрд на росте акций Tesla и рассчитывает, что они подорожают еще в несколько раз в следующие 10 лет, рассказал основатель компанииРон Барон в интервью Yahoo! Finance. В 2016-м он предсказал, что американская компания станет одной из самых дорогих компаний в мире. На тот момент Baron Capital Management была одним из крупнейших инвесторов компании, владея 1% акций.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Джефф Безос достиг рекордного состояния в $211 млрд после того, как акции компании Amazon выросли на 4,7%. Это произошло из-за того, что Пентагон объявил об отмене контракта с корпорацией Microsoft.