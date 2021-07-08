Состояние Безоса вновь побило рекорд из-за Пентагона и Microsoft: озвучены цифры

Самый богатый человек в мире Джефф Безос достиг рекордного состояния в $211 млрд после того, как акции компании Amazon выросли на 4,7%. Это произошло из-за того, что Пентагон объявил об отмене контракта с корпорацией Microsoft.

Состояние Джеффа Безоса увеличилось на $8,4 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

В последний раз Илон Маск из Tesla Inc приблизился к этой сумме в январе 2021-го, когда ненадолго заработал $210 млрд. Предприниматели провели первую половину года, занимая первое место в качестве самого богатого человека в мире, но Безос укрепил свои позиции с середины марта, поскольку за это время акции Amazon выросли почти на 20%.

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Резкий рост цен на акции в последние месяцы увеличил состояние группы технологических титанов, включая Маска. Он остается на втором месте после Безоса с собственным капиталом в $180,8 млрд, несмотря на то, что акции компании Tesla упали 6 июля. Французский бизнесмен Бернар Арно занимает третье место с $168,5 млрд.

Ранее сообщалось, что основатель американской компании Amazon Джефф Безос уйдет с должности генерального директора 5 июля. Предприниматель сосредоточит свою энергию и внимание на новых продуктах и инициативах.

Компания впервые объявила о смене руководства в своем отчете о прибылях и убытках за февраль, заявив, что Энди Джесси возьмет на себя управление в третьем квартале. Amazon ранее не сообщал точную дату перехода.

Как сообщал OBOZREVATEL, Илон Маск потерял статус самого богатого человека в мире после того, как акции Tesla Inc. упали на 8,6%. За сутки бизнесмен потерял $15,2 миллиарда из собственного капитала.