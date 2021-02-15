Холдинг Ахметова подписал меморандум с инвестиционным фондом из ОАЭ для развития возобновляемой энергетики

Компания ДТЭК (входит в SCM бизнесмена Рината Ахметова) подписала трехсторонний меморандум о взаимопонимании с Masdar, которая входит в инвестиционную компанию Mubadala, управляющей портфелем активов и инвестиций в ОАЭ и за рубежом, в размере $232 млрд.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании ДТЭК. Меморандум о взаимопонимании направлен на развитие международного партнерства в рамках реализации целей новой стратегии ДТЭК 2030.

Mubadala, Masdar и ДТЭК согласно меморандуму, изучат потенциальную возможность совместных инвестиций в проекты возобновляемой энергетики в Украине и за рубежом.

"ДТЭК поставил себе целью – достичь углеродной нейтральности к 2040 году. Мы уже построили ветро- и солнечные электростанции мощностью 1 ГВт, что стало вкладом компании в глобальную борьбу с изменением климата. Сегодня совместно с нашими партнерами Mubadala, Masdar мы делаем следующий шаг на пути к этой цели. Мы приветствуем международное сотрудничество и партнерство в качестве основы будущего успеха. Это честь и ответственность для нашей компании быть проводником для иностранных инвестиций в Украину", – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Меморандум был подписан во время официального государственного визита президента Украины Владимира Зеленского и Первой леди Украины Елены Зеленская в ОАЭ.

"Как мировой лидер в области возобновляемых источников энергии, представленный более чем в 30 странах, Masdar приветствует эту возможность помочь Украине в достижении ее целей в области чистой энергии. Используя наш общий опыт, Masdar и ДТЭК смогут наилучшим образом определить дальнейший путь развития сектора возобновляемой энергетики Украина", – цитирует пресс-служба ДТЭК слова исполнительного директора Masdar Мохаммеда Джамиль Аль рамах.