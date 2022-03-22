В Украине фонд K.FUND Василия Хмельницкого запускает гуманитарное направление по борьбе с разрушительными последствиями военной агрессии со стороны РФ.

Главная миссия фонда состоит в том, чтобы сохранить и обеспечить самый ценный ресурс Украины — ее людей. Фонд является неприбыльной организацией.

Средства фонда будут аккумулироваться в ЕС. Фонд будет собирать средства от иностранных партнеров, доноров и организаций, заказывать за рубежом товары первой необходимости и поставлять их в Украину. Работа фонда будет сосредоточена на следующих направлениях: медикаменты и медицинское оборудование, специализированные продовольственные товары для зон гуманитарной катастрофы, элементы мобильной энергетической инфраструктуры, специализированный транспорт.

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В Украине фонд имеет логистическую экосистему и надежных партнеров, чтобы непосредственно и вовремя доставлять помощь туда, где она больше всего нужна. Фонд сотрудничает с городскими и гражданскими государственными администрациями и волонтерскими штабами. К партнерам уже присоединились следующие организации: Новая Почта, KPMG, Укрзализныця и FTI Consulting.

"Наша главная сила сегодня – в единстве. Все мы объединяемся для того, чтобы поддержать украинцев. Бороться за свободу и независимость нашей страны, право быть свободными, за мирное небо над Украиной и Европой. Вместе мы сможем выстоять. Пока я обращаюсь ко всему миру с просьбой поддержать нас в этом", — отметил Василий Хмельницкий, основатель фонда K.FUND, холдинга UFuture и инновационного парка UNIT.City.

Команда фонда уже более семи лет реализует и поддерживает проекты развития образования и экономики и сотрудничает с международными организациями и донорами. Деятельность фонда возглавит СЕО Холдинг UFuture Николай Тимощук. В состав борда вошли Вазил Гудак, бывший вице-президент ЕИБ и советник Чешского национального фонда развития Михал Томаш Каминский, вице-маршал сената Польши, Артуро Брис, профессор финансов Международного института управленческого развития (IMD), директор Всемирного центра конкурентоспособности IMD.

"С начала войны команда топ менеджеров холдинга была передислоцирована для гуманитарной помощи Украине. Сотрудники координируют поставки помощи из Польши через склады во Львовской области. Индустриальный парк в Белой Церкви превратился в еще один логистический центр и занимается распределением помощи в Киеве и центральной Украине, в том числе сотрудничает с Украинским Красным Крестом и т.д. Теперь и работа фонда K.FUND полностью сосредоточится на гуманитарной помощи для украинцев. Мы готовы привлекать партнеров и друзей со всего мира на эффективную и своевременную помощь Украине", - подчеркнул Николай Тимощук, глава фонда.

"Война в Украине касается будущего демократии и свободы в Европе и, возможно, за ее пределами. Международное сообщество должно объединиться для поддержки народа Украины, чтобы противостоять российскому вторжению. Бизнес-сообщество как в Украине, так и за рубежом несет особую ответственность за мобилизацию ресурсов для преодоления гуманитарного кризиса в Украине. Фонд может играть особую роль в координации такой гуманитарной помощи со стороны бизнес-сообщества", - подчеркнул Вазил Гудак, член борда фонда.

Фонд призывает международных партнеров, инвесторов, организаций и граждан присоединиться к помощи и оказать финансовую поддержку.

Узнать больше информации о фонде K.FUND и присоединиться к помощи можно на официальном ресурсе: https://support4ukraine.kfund.ua