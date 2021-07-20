Государство выиграло от формулы 'Роттердам+', проиграли от нее только ферросплавные заводы, – экономист

Формула определения стоимости угля "Роттердам+" была выгодна для государства Украина, однако противоречила интересам ферросплавных заводов.

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук в эфире телеканала "НАШ" (чтобы подивится видео, доскролльте страницу до конца).

"Мне довольно забавно слышать, что государство от этого проиграло. Потому что в действительности государство от этого выиграло, потому что оно получило возможность, чтобы газовые, угольные государственные предприятия получали значительно больше угля, которое они добывают, соответственно сокращается их убыточность. А вот как раз кто пострадал – пострадали как раз ферросплавные заводы", – заявил экономист в эфире телеканала.

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Он отметил, что формула "Роттердам+" была применена по прозрачному и европейскому принципу импортного паритета.

"А что такое формула "Роттердам+"? Это формирование, как для любого сырьевого товара, цены на базе определенного индекса, который устанавливается на какой-то общепризнанной площадке. Такой общепризнанной площадкой является индекс на базе Роттердама", – пояснил Кушнирук.

Напомним, 20 мая САП уже в четвертый раз закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в ней состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, во время расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.