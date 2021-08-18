Государственный Ощадбанк займется игорным бизнесом: уже получили лицензию

Государственный Ощадбанк получил разрешение на открытие зала игровых автоматов и букмекерской конторы на территории отеля Ramada Encore Kyiv от КРАИЛ (Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей). Зал игровых автоматов площадью 1008 кв. м. будет расположен на втором этаже корпуса №3 отеля (ул. Столичное шоссе 103).

Об этом говорится в документе, обнародованном КРАИЛ. Отмечается, что украинский банк подал заявку еще 10 августа.

Отметим, Государственный бюджет Украины в начале текущего месяца получил первый миллиард гривен от игорного бизнеса. Средства поступили на казначейский счет 5 августа. Народный депутат от "Слуги народа" Виктория Василевская-Смаглюк уточнила, что речь идет о деньгах, вырученных за продажу лицензий на азартные игры.

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Напомним, в мае в Киеве в "Fairmont Grand Hotel" открыли казино сетевого бренда "Shangri La". Оно стало первым лицензированным иностранным казино в Украине.

Основатель международной компании Storm International Майкл Боттчер и главный исполнительный директор Даррен Кин торжественно перерезали красную ленту. Как ранее писал OBOZREVATEL, "Слуги народа" 3 июня пытались на три года освободить казино от уплаты налогов. Кроме того, значительно хотели снизить налоговые ставки на доходы от азартных игр. Однако в результате парламентарии такое решение не поддержали.