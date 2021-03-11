Google введет налоги для блогеров на YouTube

Google с июня намерен начать удерживать подоходный налог с блогеров на YouTube.

В частности, компания будет облагать налогами средства, полученные каналами от просмотра видео в США. Об этом сообщается на сайте Google.

Речь идет о прибыли в том числе от просмотров рекламы, сервиса YouTube Premium, cуперчата и спонсорства. Блогеры должны до 31 мая предоставить налоговую информацию сервису Google AdSense.

Размер налоговой ставки варьируется от 0 до 30% в зависимости от того, есть ли между странами соглашение об исключении двойного налогообложения.

Если блогер не передаст AdSense информацию до конца мая, все его доходы от YouTube будут облагаться налогом по ставке до 24%. Налог будет удерживаться со всей суммы, а не только с дохода, который получен за счет просмотра контента в США.

Будущий сбор Google связан с изменениями в законодательстве США, согласно которым компания обязана брать налоги с доходов авторов каналов от американских зрителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада хочет ввести механизм, который обяжет мировые интернет-компании, которые работают в Украине, платить налоги в государственный бюджет. В частности, соответствующие нормы прописаны в законопроекте №4184.